Лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в открытии медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития», который начался 9 декабря в историческом парке «Россия – моя история».

Участников и гостей форума поприветствовал лидер Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что регион исторически является центром культуры и образования. На сегодняшний день в республике, как считает Меликов, плодотворно работает крупный, многонациональный журналистский корпус: печатаются газеты и журналы на 14 языках, выходят в теле- и радиоэфир передачи, подготовленные в офисах национального вещания. Подробнее можно прочитать тут.