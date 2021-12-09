ЗАМАНА - Сергей Меликов поучаствовал в открытии форума СМИ

Сергей Меликов поучаствовал в открытии форума СМИ

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09 декабря, 2021. Четверг 13:35
Сергей Меликов поучаствовал в открытии форума СМИ

Лидер Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в открытии медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития», который начался 9 декабря в историческом парке «Россия – моя история».

Сергей Меликов поучаствовал в открытии форума СМИ
Общество

В рамках мероприятия также идет первый Фестиваль национальной книги России и книжная ярмарка «Тарки-Тау».

Участников и гостей форума поприветствовал лидер Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что регион исторически является центром культуры и образования. На сегодняшний день в республике, как считает Меликов, плодотворно работает крупный, многонациональный журналистский корпус: печатаются газеты и журналы на 14 языках, выходят в теле- и радиоэфир передачи, подготовленные в офисах национального вещания. Подробнее можно прочитать тут.

 

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