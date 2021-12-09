Президент России Владимир Путин указал на социальный аспект грязи в городах страны

На встрече с президентом страны российский исследователь Андриан Селезнев отметил, что загрязненность улиц — проблема не только экологическая, но также социальная и управленческая. Владимир Путин поддержал такую точку зрения. Он заметил, что социальный аспект вопроса произрастает из экологического, так как чем дольше остается грязь на улицах, «тем хуже гражданам живется с точки зрения окружающей среды». В октябре текущего года президент России поручил правительству страны ускориться в вопросе устранения незаконных свалок в черте городов.

