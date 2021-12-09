На встрече с президентом страны российский исследователь Андриан Селезнев отметил, что загрязненность улиц — проблема не только экологическая, но также социальная и управленческая.
Владимир Путин поддержал такую точку зрения. Он заметил, что социальный аспект вопроса произрастает из экологического, так как чем дольше остается грязь на улицах, «тем хуже гражданам живется с точки зрения окружающей среды».
В октябре текущего года президент России поручил правительству страны ускориться в вопросе устранения незаконных свалок в черте городов.
Президент России Владимир Путин указал на социальный аспект грязи в городах страны
- Автор Мадина
- 09 декабря, 2021. Четверг 10:12
Глава РФ Владимир Путин во время беседы с участниками Конгресса молодых ученых отметил социальный характер грязи в городах страны, информирует ТАСС.
На встрече с президентом страны российский исследователь Андриан Селезнев отметил, что загрязненность улиц — проблема не только экологическая, но также социальная и управленческая.
Владимир Путин поддержал такую точку зрения. Он заметил, что социальный аспект вопроса произрастает из экологического, так как чем дольше остается грязь на улицах, «тем хуже гражданам живется с точки зрения окружающей среды».
В октябре текущего года президент России поручил правительству страны ускориться в вопросе устранения незаконных свалок в черте городов.
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