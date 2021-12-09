"Минцифровым развитием РД создано волонтерское движение "Цифровые волонтеры" из числа учащихся IT-специальностей университетов и колледжей. 8 декабря началась акция по проверке QR-кодов у посетителей крупных магазинов Махачкалы, в которой участвовали "Цифровые волонтеры" и сотрудники Минцифры республике", — информировал источник ТАСС.
"Цифровые волонтеры" проверят наличие QR-кодов у посетителей торговых центров в Дагестане
- Автор Мадина
- 09 декабря, 2021. Четверг 09:05
Добровольческое движение "Цифровые волонтеры" из числа студентов IT-специальностей сформировано в Республике Дагестан. Они будут проверять QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса у посетителей торговых центров, информирует ТАСС, ссылаясь на врио главы Минцифрового развития региона Тамерлана Буганова.
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