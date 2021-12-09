ЗАМАНА - Президент РФ Владимир Путин назначил в Дагестане трёх судей

Президент РФ Владимир Путин назначил в Дагестане трёх судей

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09 декабря, 2021. Четверг 08:13
Президент РФ Владимир Путин назначил в Дагестане трёх судей

Лидер России Владимир Путин назначил в Республике Дагестан трёх судей.

Президент РФ Владимир Путин назначил в Дагестане трёх судей
Общество

Постановлением главы РФ от 8 декабря на место председателя Акушинского районного суда назначен Абдуллаев Магомед Нурмагомедович. Появился на свет 08 января 1956 года в селе Гапшима Акушинского района. 20 июня 2002 года указом Владимира Путина был назначен на должность судьи Кизлярского районного суда республики. В данном суде Абдуллаев пребывал в этой должности с 1993 года. 

Судьей Каспийского городского суда стала Джамалдинова Рагимат Исмаиловна. Рекомендована Квалификационной коллегией судей 21 мая текущего года.

Судьей Советского районного суда Махачкалы стал Гаджиев Хабиб Курбангаджиевич. В прошлом занимал должность мирового судьи судебного участка №119 Кизилюровского района.

 

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