ЗАМАНА - Сергей Меликов потребовал разобраться со всеми фактами незаконных подключений майнинг-ферм

Сергей Меликов потребовал разобраться со всеми фактами незаконных подключений майнинг-ферм

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09 декабря, 2021. Четверг 01:57
Сергей Меликов потребовал разобраться со всеми фактами незаконных подключений майнинг-ферм

Вчера, 8 декабря, на совещании межведомственной рабочей команды по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан была обсуждена тема противодействия незаконному потреблению энергоресурсов при подключении майнинг-ферм.

Сергей Меликов потребовал разобраться со всеми фактами незаконных подключений майнинг-ферм
Общество

По сведениям Россетей, уже некоторое время Дагестан находится на первом месте среди субъектов Северного Кавказа по количеству обнаруженных незаконных майнинговых ферм. Согласно полученной информации, за 10 месяцев текущего года в регионе общий объем похищенной майнерами электроэнергии стал больше 41 миллиона киловатт-часов. Это можно сопоставить с выработкой электроэнергии на Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова.

«В условиях, когда в регионе не хватает мощностей для строительства больниц, детских садов и школ, отдельные граждане присваивают такие дефицитные общественные ресурсы. Все это демонстрирует нам, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в области жилищно-коммунального хозяйства требует контроля. У меня очень большие вопросы к чиновникам», – заявил руководитель региона Сергей Меликов.

Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

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