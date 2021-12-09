Сергей Меликов потребовал разобраться со всеми фактами незаконных подключений майнинг-ферм

По сведениям Россетей, уже некоторое время Дагестан находится на первом месте среди субъектов Северного Кавказа по количеству обнаруженных незаконных майнинговых ферм. Согласно полученной информации, за 10 месяцев текущего года в регионе общий объем похищенной майнерами электроэнергии стал больше 41 миллиона киловатт-часов. Это можно сопоставить с выработкой электроэнергии на Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова.



«В условиях, когда в регионе не хватает мощностей для строительства больниц, детских садов и школ, отдельные граждане присваивают такие дефицитные общественные ресурсы. Все это демонстрирует нам, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в области жилищно-коммунального хозяйства требует контроля. У меня очень большие вопросы к чиновникам», – заявил руководитель региона Сергей Меликов.

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