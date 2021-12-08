ЗАМАНА - Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

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08 декабря, 2021. Среда 13:25
Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории

Сотрудники ОАО «Махачкалаводоканал» посетили встречу с Сабриной Алиевой и извинились после вмешательства лидера Дагестана Сергея Меликова.

Сабрина Алиева поблагодарила Главу Дагестана за неравнодушие к ее истории
Общество

В своем аккаунте Instagram Сабрина поблагодарила Сергея Меликова за внимание к ней и ее истории: «Спасибо Вам огромное, Сергей Алимович, за понимание и неравнодушие! Такое отношение к простым жителям региона дорогого стоит», – написала Сабрина. Также она поблагодарила ОАО «Махачкалаводоканал» за устранение допущенных ошибок и надеется на внимание организации к нуждам махачкалинцев и в последующем. Подробнее можно прочитать тут.

 

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