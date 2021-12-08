Глава региона высказался по этому инциденту и поручил ответственным органам разобраться в нем.
Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации с нарушением прав инвалида-колясочника Сабрины Алиевой
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 13:14
Лидер Дагестана Сергей Меликов отреагировал на прошумевшую историю, которая накануне широко разнеслась в интернете. Речь идёт о вопросе между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей Махачкалы Сабриной Алиевой.
«Сабрина осуществляет общественную работу, которая связана с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, наносит визиты в детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, Сабрина каждый год участвует в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках. Настолько эта девушка смелая и бесстрашная», – заявил Меликов. Подробнее можно прочитать тут.
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