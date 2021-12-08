Лидер Дагестана Сергей Меликов отреагировал на прошумевшую историю, которая накануне широко разнеслась в интернете. Речь идёт о вопросе между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей Махачкалы Сабриной Алиевой.

«Сабрина осуществляет общественную работу, которая связана с адаптацией городской среды под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом она занимается благотворительностью, наносит визиты в детские дома и детский онкологический центр. Кроме того, Сабрина каждый год участвует в Санкт-Петербургском фестивале танцев на колясках. Настолько эта девушка смелая и бесстрашная», – заявил Меликов. Подробнее можно прочитать тут.