ЗАМАНА - На собрании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблем

На собрании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблем

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08 декабря, 2021. Среда 12:55
На собрании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблем

Вчера, 7 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел очередное собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Там были обсуждены различные темы, связанные с коронавирусом.

На собрании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблем
Общество

По сведениям Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора региона, эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться достаточно тяжелой.

С одной стороны, в последние недели показатели случаев заражения немного падают. С другой – до сегодняшнего дня случаев заболевания больше, чем выздоровления. На лечении сегодня пребывают тысячи пациентов, летальные исходы происходят каждый день. Подробнее можно прочитать тут.

 

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