Вчера, 7 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел очередное собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Там были обсуждены различные темы, связанные с коронавирусом.

С одной стороны, в последние недели показатели случаев заражения немного падают. С другой – до сегодняшнего дня случаев заболевания больше, чем выздоровления. На лечении сегодня пребывают тысячи пациентов, летальные исходы происходят каждый день. Подробнее можно прочитать тут.