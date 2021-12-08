По сведениям Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора региона, эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться достаточно тяжелой.
На собрании Оперштаба по борьбе с COVID-19 обсуждён комплекс проблем
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 12:55
Вчера, 7 декабря, лидер Дагестана Сергей Меликов провел очередное собрание Оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Там были обсуждены различные темы, связанные с коронавирусом.
С одной стороны, в последние недели показатели случаев заражения немного падают. С другой – до сегодняшнего дня случаев заболевания больше, чем выздоровления. На лечении сегодня пребывают тысячи пациентов, летальные исходы происходят каждый день. Подробнее можно прочитать тут.
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