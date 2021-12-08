В России выявили менее 31 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 30 752 новых случая коронавируса. За весь период эпидемии в стране выявили 9 895 597 случаев. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией сегодня, 8 декабря.