Вчера, 7 декабря, в России выявили 31 096 заражений. За сутки погибли 1179 человек с COVID-19, за все время пандемии скончались 284 823. Выздоровели 36 976, в общем — 8 602 067.
В России выявили менее 31 тысячи случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 11:57
За прошедшие 24 часа в России обнаружили 30 752 новых случая коронавируса. За весь период эпидемии в стране выявили 9 895 597 случаев. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией сегодня, 8 декабря.