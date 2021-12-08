Он перечислил следующие торговые точки – «Арбат-Медиа», «Европейский», «Этажи», «Ардар», «Киргу», «ГУМ», «Вегас», «Апельсин», «Москва», «Ильхан», торговый двор «М-Шат», магазины «Импульс», «05ру» и сеть магазинов «Зеленое яблоко».
80% точек бизнеса в Дагестане не требуют у людей QR-коды
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 10:56
Владельцы нескольких крупных магазинов не соблюдают правила предъявления QR-кода, заявил лидер Дагестана Сергей Меликов.
Последнее от Мадина
- Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом
- Фестиваль уличной культуры прошел в Дагестане
- Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
- Universal показала новый кадр из «Мира Юрского периода: Господство»
- Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале