ЗАМАНА - 80% точек бизнеса в Дагестане не требуют у людей QR-коды

80% точек бизнеса в Дагестане не требуют у людей QR-коды

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08 декабря, 2021. Среда 10:56
80% точек бизнеса в Дагестане не требуют у людей QR-коды

Владельцы нескольких крупных магазинов не соблюдают правила предъявления QR-кода, заявил лидер Дагестана Сергей Меликов.

80% точек бизнеса в Дагестане не требуют у людей QR-коды
Общество

Он перечислил следующие торговые точки – «Арбат-Медиа», «Европейский», «Этажи», «Ардар», «Киргу», «ГУМ», «Вегас», «Апельсин», «Москва», «Ильхан», торговый двор «М-Шат», магазины «Импульс», «05ру» и сеть магазинов «Зеленое яблоко».

 

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