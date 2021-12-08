Специалисты сделали электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, болеющей омикроном. На фотографии видны повреждения с набухшими везикулами, которые содержат частицы вируса. При сильном увеличении исследователи смогли найти скопления характерных сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию "омикрона"
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 09:01
Сотрудники университета Гонконга показали изображение нового штамма коронавируса "омикрон", сделанное при помощи электронного микроскопа, сообщается в заявлении ученых.