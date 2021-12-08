ЗАМАНА - Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале

Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале

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08 декабря, 2021. Среда 08:11
Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале

Мемориальную доску Амучи Амутинову разместили на здании Отделения Пенсионного фонда РД, информирует РИА "Дагестан".

Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале
Общество

С 1988 по 2010 год Амучи Амутинова занимал должность главы Пенсионного фонда. В 2020 году его не стало. В честь его 70-летия, семья, друзья и коллеги установили мемориальную доску на здании, в котором он проработал многие годы. За период своей работы он получил орден Дружбы, орден Почета, почетное звание Российской Федерации и Республики Дагестан.

 

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