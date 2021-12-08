Мемориальную доску в честь Амучи Амутинова разместили в Махачкале

С 1988 по 2010 год Амучи Амутинова занимал должность главы Пенсионного фонда. В 2020 году его не стало. В честь его 70-летия, семья, друзья и коллеги установили мемориальную доску на здании, в котором он проработал многие годы. За период своей работы он получил орден Дружбы, орден Почета, почетное звание Российской Федерации и Республики Дагестан.