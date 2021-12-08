В Махачкале пройдет форум СМИ

С 9 по 11 декабря в Историческом парке Махачкалы «Россия – моя история» пройдет форум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития».

Инициатором мероприятия является Министерство информации и печати Дагестана. В запуске форума поучаствует и лидер региона Сергей Меликов. Мероприятие также посетят сотрудники ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», федерального издания «Российская газета», секретари Союза журналистов России, представители регионов Северного Кавказа, редакторы республиканских газет и другие. Главными повестками форума СМИ станут «Региональная журналистика в условиях цифровизации», «Поиск новых путей развития СМИ», «Реализация возможностей новых информационных технологий в практической работе» и многие другие.