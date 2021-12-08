В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру»

10 декабря 2021 года руководство компании откроет первый магазин в Махачкале. В планах фирмы запустить в республике десять торговых точек и один распределительный центр. В каждом магазине появится от четырех и более рабочих мест, что даст возможность устроиться на работу жителям региона. Первый магазин в Махачкале находится в районе «троллейбусного кольца». Точки появятся и в следующих городах: Каспийск, Дербент, Избербаш и Хасавюрт.