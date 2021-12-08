ЗАМАНА - В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру»

В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру»

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08 декабря, 2021. Среда 00:32
В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру»

Под руководством врио первого вице-премьера Дагестана Батыра Эмеева прошла встреча с руководством торговой онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру». 

В Дагестане появится сеть магазинов онлайн-площадки «ВсеИнструменты.ру»
Общество

10 декабря 2021 года руководство компании откроет первый магазин в Махачкале. В планах фирмы запустить в республике десять торговых точек и один распределительный центр. В каждом магазине появится от четырех и более рабочих мест, что даст возможность устроиться на работу жителям региона. Первый магазин в Махачкале находится в районе «троллейбусного кольца».  Точки появятся и в следующих городах: Каспийск, Дербент, Избербаш и Хасавюрт.

 

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