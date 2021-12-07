ЗАМАНА - В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара

В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара

Автор
07 декабря, 2021. Вторник 16:37
В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара

В Махачкале пройдет вечер памяти народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара.

В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара
Общество

Мероприятие "Вспоминая Ахмедхана" пройдет завтра, 8 декабря, в 14:30 в актовом зале филологического факультета ДГУ. Адрес факультета: улица Магомед Гаджиева, 37.

 

Прочитано 55 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top