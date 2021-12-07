Мероприятие "Вспоминая Ахмедхана" пройдет завтра, 8 декабря, в 14:30 в актовом зале филологического факультета ДГУ. Адрес факультета: улица Магомед Гаджиева, 37.
В Махачкале пройдет вечер памяти писателя Ахмедхана Абу-Бакара
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 16:37
В Махачкале пройдет вечер памяти народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара.
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