Махачкалинцы и гости города смогут приобрести товары от региональных сельхозтоваропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
Очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка, которая предложит жителям качественную и экологически чистую продукцию производителей республики, пройдет в Махачкале 18 декабря по адресу улица Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).
Махачкалинцы и гости города смогут приобрести товары от региональных сельхозтоваропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
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