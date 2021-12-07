ЗАМАНА - В Махачкале пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

В Махачкале пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

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07 декабря, 2021. Вторник 16:32
В Махачкале пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка, которая предложит жителям качественную и экологически чистую продукцию производителей республики, пройдет в Махачкале 18 декабря по адресу улица Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).

В Махачкале пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
Общество

Махачкалинцы и гости города смогут приобрести товары от региональных сельхозтоваропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.

 

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