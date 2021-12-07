Школу, детсад и спорткомплекс откроют в селе Ахты в 2022 году

Общеобразовательная школа, детский сад и спорткомплекс откроют свои двери в Ахтынском районе в следующем году, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Управления руководства региона по капитальному строительству.

Строительство осуществляется в рамках госпроекта «Комплексное развитие сельских территорий». На данный момент учебное заведение на 120 школьников в селе Ахты готово на 50%. Полным ходом идет кладка стен и перегородок, осуществляются кровельные работы и благоустраивается территория. В школе будет 5 блоков: учебные корпуса, спортзал, актовый зал, столовая, а также зоны рекреации и спортивные площадки. Из-за повышения цен на стройматериалы и решения вопроса о возмещении затрат, завершение строительства школы намечено в I квартале следующего года.