Обучение прошло для разных категорий специалистов в рамках национальной программы «Демография». В общем до конца 2024 года запланировано обучить более 18 тысяч сотрудников из всех субъектов России.
Сотрудники Минтруда РД победили в номинации «Лучшая презентация» по итогам образовательной программы РАНХиГС
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 13:47
Сотрудники Министерства труда РД прошли обучение по программе «Трансформация центров занятости населения», реализованной РАНХиГС по заказу Минтруда России. В ней участвовали более 150 руководителей центров занятости из 18 регионов страны.
По результатам курса участники получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Трансформация центров занятости населения», а дагестанская команда одержала победу в категории «Лучшая презентация». Подробнее можно прочитать тут.
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