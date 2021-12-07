Сотрудники Минтруда РД победили в номинации «Лучшая презентация» по итогам образовательной программы РАНХиГС

Сотрудники Министерства труда РД прошли обучение по программе «Трансформация центров занятости населения», реализованной РАНХиГС по заказу Минтруда России. В ней участвовали более 150 руководителей центров занятости из 18 регионов страны.

Обучение прошло для разных категорий специалистов в рамках национальной программы «Демография». В общем до конца 2024 года запланировано обучить более 18 тысяч сотрудников из всех субъектов России.