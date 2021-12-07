ЗАМАНА - Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»

Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»

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07 декабря, 2021. Вторник 12:20
Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»

В финале 3 сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» одержала победу дагестанская команда. Конкурс проходит в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»
Общество

Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором мероприятия является Российская ассоциация электронных коммуникаций. Среди лучших результатов – команда дагестанцев. Нужно заметить, что 251 команда со всей страны билась за победу в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделят призовой фонд в размере 24 миллиона рублей. Также 7 команд были награждены грантами партнеров – в общем более 2 миллионов рублей. По результатам финального конкурса создано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам. Подробнее можно прочитать тут.

 

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