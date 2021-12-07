Дагестанская команда одержала победу в финале конкурса «Цифровой прорыв»

Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором мероприятия является Российская ассоциация электронных коммуникаций. Среди лучших результатов – команда дагестанцев. Нужно заметить, что 251 команда со всей страны билась за победу в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделят призовой фонд в размере 24 миллиона рублей. Также 7 команд были награждены грантами партнеров – в общем более 2 миллионов рублей. По результатам финального конкурса создано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам. Подробнее можно прочитать тут.