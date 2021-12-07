ЗАМАНА - Компания «Каспий Гласс» собирается инвестировать 155 млн рублей в открытие нового производства в ДагОгнях

Компания «Каспий Гласс» собирается инвестировать 155 млн рублей в открытие нового производства в ДагОгнях

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07 декабря, 2021. Вторник 11:48
Компания «Каспий Гласс» собирается инвестировать 155 млн рублей в открытие нового производства в ДагОгнях
Собрание Комиссии по обсуждению заявлений на заключение договора о проведении работ на территории опережающего социально-экономического развития Каспийска и Дагестанских Огней прошло вчера, 6 декабря, под руководством врио Первого заместителя премьер-министра Дагестана Нюсрета Омарова.
Компания «Каспий Гласс» собирается инвестировать 155 млн рублей в открытие нового производства в ДагОгнях
Общество

Начиная собрание, Нюсрет Омаров отметил важность привлечения инвестиций в регион, в первую очередь, с задачей формирования дополнительных рабочих мест.

Далее по итогам совещания было принято решение о заключении договора и направления в Министерство экономического развития России сведений для включения в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Подробнее можно прочитать тут.

 

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