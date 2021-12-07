ЗАМАНА - Россиян предупредили о штрафах в Новый год

Россиян предупредили о штрафах в Новый год

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07 декабря, 2021. Вторник 09:48
Россиян предупредили о штрафах в Новый год

Адвокат Майя Шевцова в разговоре с «360» напомнила гражданам России о том, что в новогодние выходные можно получить большое число штрафов в случае игнорирования различных правил.

Россиян предупредили о штрафах в Новый год
Общество

Например, получить штрафы под Новый год можно и из-за слишком шумного застолья. Соседи могут вызвать полицию, а те наложат штраф до 2000 рублей. 

Шевцова призвала обратить особое внимание на технику безопасности при использовании пиротехники. Фейерверки или петарды разрешено использовать лишь тогда, когда в радиусе минимум 100 метров нет машин, а также не наблюдается сильный ветер. Игнорирование этих правил может грозить виновнику нежелательным штрафом или арестом на 15 дней, а при причинении ущерба здоровью человека или чужому имуществу наступает и уголовная ответственность.

 

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