Например, получить штрафы под Новый год можно и из-за слишком шумного застолья. Соседи могут вызвать полицию, а те наложат штраф до 2000 рублей.
Шевцова призвала обратить особое внимание на технику безопасности при использовании пиротехники. Фейерверки или петарды разрешено использовать лишь тогда, когда в радиусе минимум 100 метров нет машин, а также не наблюдается сильный ветер. Игнорирование этих правил может грозить виновнику нежелательным штрафом или арестом на 15 дней, а при причинении ущерба здоровью человека или чужому имуществу наступает и уголовная ответственность.