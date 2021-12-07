ЗАМАНА - Президент России подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Президент России подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Автор
07 декабря, 2021. Вторник 08:01
Президент России подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о минимальном размере заработной платы на 2022 год.

Президент России подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей
Общество

Согласно указу, МРОТ с 1 января следующего года установлен на уровне 13 890 рублей в месяц.

Как информируют, в первом варианте редакции данного закона, который был внесен в Государственную думу осенью, правительство страны предлагало поднять МРОТ на 6,4 процента до 13 617 рублей. Владимир Путин ко второму чтению закона внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагал увеличить до 13 890 рублей. Поправка была принята депутатами.

С 1 января текущего года МРОТ в стране составляет 12 792 рублей в месяц.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top