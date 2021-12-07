Президент России подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о минимальном размере заработной платы на 2022 год.

Согласно указу, МРОТ с 1 января следующего года установлен на уровне 13 890 рублей в месяц.

Как информируют, в первом варианте редакции данного закона, который был внесен в Государственную думу осенью, правительство страны предлагало поднять МРОТ на 6,4 процента до 13 617 рублей. Владимир Путин ко второму чтению закона внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагал увеличить до 13 890 рублей. Поправка была принята депутатами.

С 1 января текущего года МРОТ в стране составляет 12 792 рублей в месяц.