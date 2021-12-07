ЗАМАНА - Меликов подписал указ об отставке руководителя пресс-службы главы Дагестана

Меликов подписал указ об отставке руководителя пресс-службы главы Дагестана

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07 декабря, 2021. Вторник 01:32
Меликов подписал указ об отставке руководителя пресс-службы главы Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал постановление об отставке Низами Гаджибалаева с должности руководителя пресс-службы лидера региона. Указ был подписан вчера, 6 декабря.

Меликов подписал указ об отставке руководителя пресс-службы главы Дагестана
Общество

«Освободить Гаджибалаева Низами Муртазовича от должности руководителя пресс-службы главы региона по собственному желанию», — написано в постановлении. Стоит напомнить, что Низами Гаджибалаев пребывал на должности пресс-секретаря руководителя республики с 16 февраля текущего года.

 

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