«Освободить Гаджибалаева Низами Муртазовича от должности руководителя пресс-службы главы региона по собственному желанию», — написано в постановлении. Стоит напомнить, что Низами Гаджибалаев пребывал на должности пресс-секретаря руководителя республики с 16 февраля текущего года.
Меликов подписал указ об отставке руководителя пресс-службы главы Дагестана
- Автор Мадина
- 07 декабря, 2021. Вторник 01:32
Глава Дагестана Сергей Меликов подписал постановление об отставке Низами Гаджибалаева с должности руководителя пресс-службы лидера региона. Указ был подписан вчера, 6 декабря.
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