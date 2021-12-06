Среди прочих был обсужден вопрос обеспечения исполнения поручения лидера РД Сергея Меликова о необходимости обеспечения ввода в работу в ближайшее время детского сада ДОУ «Золотой ключик» в городе Кизилюрте. Как рассказал глава Управления Правительства региона по капитальному строительству Магомед Азизов, детский сад получил разрешение на открытие, уже подписан договор ответственного хранения имущества.
Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 16:36
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня, 6 декабря, провел собрание на тему строительства объектов образования в регионе.
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