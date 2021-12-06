Среди прочих был обсужден вопрос обеспечения исполнения поручения лидера РД Сергея Меликова о необходимости обеспечения ввода в работу в ближайшее время детского сада ДОУ «Золотой ключик» в городе Кизилюрте. Как рассказал глава Управления Правительства региона по капитальному строительству Магомед Азизов, детский сад получил разрешение на открытие, уже подписан договор ответственного хранения имущества.