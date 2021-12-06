ЗАМАНА - Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте

Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте

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06 декабря, 2021. Понедельник 16:36
Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня, 6 декабря, провел собрание на тему строительства объектов образования в регионе.

Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте
Общество

Среди прочих был обсужден вопрос обеспечения исполнения поручения лидера РД Сергея Меликова о необходимости обеспечения ввода в работу в ближайшее время детского сада ДОУ «Золотой ключик» в городе Кизилюрте. Как рассказал глава Управления Правительства региона по капитальному строительству Магомед Азизов, детский сад получил разрешение на открытие, уже подписан договор ответственного хранения имущества. 

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