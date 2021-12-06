На форуме проходили лекции и мастер-классы разной направленности, например, защита экологии, социальное волонтерство в условиях эпидемии, развитие международного гуманитарного сотрудничества, эксклюзивное волонтерство и многое другое.
Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 13:22
С 2 по 5 декабря в Москве проходил Международный форум гражданской активности #МыВместе. В нем участвовали добровольцы из более чем 40 стран. Мероприятие посетила и дагестанская делегация.
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