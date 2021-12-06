Анна Николаевна Азизова появилась на свет 26 июня 1924 года в простой советской семье. Когда мужчины записывались в ряды добровольцев для отправки на фронт, она в возрасте 17 лет поступила на курсы медицинских сестер, планируя помогать раненым солдатам Красной Армии. Женщина принимала участие в жестоких боях с 20 фашистами, мужественно защищая Сталинград.
Соболезнования родным Ветерана Великой Отечественной войны выразил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов:
"Светлая память об Анне Николаевне навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким", — высказался тот в своем официальном аккаунте Instagram.