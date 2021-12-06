ЗАМАНА - Ушла из жизни ветеран Анна Азизова

Ушла из жизни ветеран Анна Азизова

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06 декабря, 2021. Понедельник 13:17
Ушла из жизни ветеран Анна Азизова

4 декабря скончалась Ветеран Великой Отечественной войны, жительница Дербента, участница Сталинградской битвы Азизова Анна Николаевна.

Ушла из жизни ветеран Анна Азизова
Общество

Анна Николаевна Азизова появилась на свет 26 июня 1924 года в простой советской семье. Когда мужчины записывались в ряды добровольцев для отправки на фронт, она в возрасте 17 лет поступила на курсы медицинских сестер, планируя помогать раненым солдатам Красной Армии. Женщина принимала участие в жестоких боях с 20 фашистами, мужественно защищая Сталинград.

Соболезнования родным Ветерана Великой Отечественной войны выразил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов:

"Светлая память об Анне Николаевне навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким", — высказался тот в своем официальном аккаунте Instagram.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/4/ushla-iz-zhizni-veteran-anna-azizova/
"Дербентские новости"

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/4/ushla-iz-zhizni-veteran-anna-azizova/
"Дербентские новости"

 

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