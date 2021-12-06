Ушла из жизни ветеран Анна Азизова

Анна Николаевна Азизова появилась на свет 26 июня 1924 года в простой советской семье. Когда мужчины записывались в ряды добровольцев для отправки на фронт, она в возрасте 17 лет поступила на курсы медицинских сестер, планируя помогать раненым солдатам Красной Армии. Женщина принимала участие в жестоких боях с 20 фашистами, мужественно защищая Сталинград.



Соболезнования родным Ветерана Великой Отечественной войны выразил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов:

"Светлая память об Анне Николаевне навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким", — высказался тот в своем официальном аккаунте Instagram.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/4/ushla-iz-zhizni-veteran-anna-azizova/

"Дербентские новости"

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/12/4/ushla-iz-zhizni-veteran-anna-azizova/

"Дербентские новости"