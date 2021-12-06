Среди основных вопросов собрания – реабилитация данной категории россиян, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в самых важных областях жизни, а также развитие адаптивных видов спорта в субъекте.
Сергей Меликов 3 декабря провел заседание Совета при Главе РД по делам инвалидов
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 08:02
В пятницу, 3 декабря, под руководством лидера Дагестана Сергея Меликова прошло совещание Совета при Главе Республики Дагестан по делам инвалидов.
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