ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района

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06 декабря, 2021. Понедельник 01:09
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района

1 декабря руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов прибыл на место проведения работ, где встретился с генеральным директором Дербентской дорожно-эксплутационной организации № 13 Рамазаном Магомедовым и главным инженером Кайтагского ДЭП №16 Али Магомедовым, под чьим контролем идет ремонт улицы Гагарина.

В процессе беседы руководитель муниципалитета узнал о качестве материалов, которые используются для асфальтирования, проверил соблюдение технических правил и требований при укладке нового дорожного полотна. Далее ответственные работники подробно рассказали о сделанной работе и отметили, что асфальтобетон, изготовленный по новой технологии, соответствует всем государственным стандартам.

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