В процессе беседы руководитель муниципалитета узнал о качестве материалов, которые используются для асфальтирования, проверил соблюдение технических правил и требований при укладке нового дорожного полотна. Далее ответственные работники подробно рассказали о сделанной работе и отметили, что асфальтобетон, изготовленный по новой технологии, соответствует всем государственным стандартам.
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района
- Автор Мадина
- 06 декабря, 2021. Понедельник 01:09
1 декабря руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов прибыл на место проведения работ, где встретился с генеральным директором Дербентской дорожно-эксплутационной организации № 13 Рамазаном Магомедовым и главным инженером Кайтагского ДЭП №16 Али Магомедовым, под чьим контролем идет ремонт улицы Гагарина.
Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района
- Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан
- В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ
- В СовФеде обсудили реализацию решений по поддержке социально-экономического развития Дагестана
- Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена