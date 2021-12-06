В аэропорту гостей встретили врио руководителя министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, заместитель муфтия региона Шамиль Алиханов, Полномочный представитель Муфтията республики в ЮТО Хусейн Гаджиев и другие.
В регионе гостей познакомят с памятниками республики и продемонстрируют деятельность форума «Духовное наследие выдающегося ученого-богослова Хасана-эфенди Алкадарского», который назначен на 6 декабря в Касумкенте. Стоит напомнить, что ранее дагестанская делегация посетила ряд встреч в Кыргызстане.