Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан

В субботу, 4 декабря, в Республику Дагестан прилетела делегация из Кыргызстана: приехал глава Государственной комиссии по делам религий Киргизии Тойгонбой Абдыкаров и верховный муфтий дружественной страны Замир Ракиев.

В аэропорту гостей встретили врио руководителя министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, заместитель муфтия региона Шамиль Алиханов, Полномочный представитель Муфтията республики в ЮТО Хусейн Гаджиев и другие.

В регионе гостей познакомят с памятниками республики и продемонстрируют деятельность форума «Духовное наследие выдающегося ученого-богослова Хасана-эфенди Алкадарского», который назначен на 6 декабря в Касумкенте. Стоит напомнить, что ранее дагестанская делегация посетила ряд встреч в Кыргызстане.