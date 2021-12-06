ЗАМАНА - Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан

Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан

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06 декабря, 2021. Понедельник 01:00
Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан

В субботу, 4 декабря, в Республику Дагестан прилетела делегация из Кыргызстана: приехал глава Государственной комиссии по делам религий Киргизии Тойгонбой Абдыкаров и верховный муфтий дружественной страны Замир Ракиев.

Делегация Кыргызстана с ответным визитом посетила Республику Дагестан
Общество

В аэропорту гостей встретили врио руководителя министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, заместитель муфтия региона Шамиль Алиханов, Полномочный представитель Муфтията республики в ЮТО Хусейн Гаджиев и другие.

В регионе гостей познакомят с памятниками республики и продемонстрируют деятельность форума «Духовное наследие выдающегося ученого-богослова Хасана-эфенди Алкадарского», который назначен на 6 декабря в Касумкенте. Стоит напомнить, что ранее дагестанская делегация посетила ряд встреч в Кыргызстане.

 

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