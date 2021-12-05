ЗАМАНА - В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод к озеру Ак-Гель

В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод к озеру Ак-Гель

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05 декабря, 2021. Воскресенье 01:12
В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод к озеру Ак-Гель

На озере Ак-Гель прошел запуск водопровода от канала Октябрьской революции, который будет подпитывать водоем нужным объемом воды.

В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод к озеру Ак-Гель
Общество

В открытии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, лидер Буйнакска Исламудин Нургудаев и директор ООО «Салам» Абдулмажид Амирасланов.

Как сообщают, было проложено 4 километра водопровода, который идет по махачкалинским улицам Булача, Гальченко, Декоративная и по проспекту Имама Шамиля. По проектно-сметной документации были запланированы траты в размере 150 миллиона рублей, но в результате потрачено почти в два раза меньше.

 

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