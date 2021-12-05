В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод к озеру Ак-Гель

В открытии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, лидер Буйнакска Исламудин Нургудаев и директор ООО «Салам» Абдулмажид Амирасланов.

Как сообщают, было проложено 4 километра водопровода, который идет по махачкалинским улицам Булача, Гальченко, Декоративная и по проспекту Имама Шамиля. По проектно-сметной документации были запланированы траты в размере 150 миллиона рублей, но в результате потрачено почти в два раза меньше.