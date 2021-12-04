ЗАМАНА - Первую версию «Википедии» выставили на аукцион

Первую версию «Википедии» выставили на аукцион

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04 декабря, 2021. Суббота 02:20
Первую версию «Википедии» выставили на аукцион

Один из основателей «Википедии» Джимми Уэйлс и аукционный дом Christie's продадут первую версию сайта, информирует The Verge.

Первую версию «Википедии» выставили на аукцион
Общество

Страница будет выставлена на продажу в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) вместе с iMac Strawberry, на котором она была впервые открыта. Торги будут идти с 3 по 15 декабря.

Первая версия онлайн-энциклопедии появилась аж в январе 2001 года. Уэйлс отметил, что участники аукциона увидят «Википедию», какой она была, когда он настраивал программное обеспечение.

После покупки страница будет открыта для публичного доступа. Любой, кому захочется, сможет внести на ней изменения, но те исчезнут через 5 минут, сайт вернется в изначальный вид.

 

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