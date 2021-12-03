В нём поучаствовали мэр Махачкалы Салман Дадаев, врио главы Госжилинспекции региона Сергей Касьянов, сотрудники Минэнерго и газоснабжающей компании.
Газоснабжение в домах по улицам Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской будет восстановлено в течение суток
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 16:54
Сегодня, 3 декабря, в Правительстве Дагестана прошло оперативное собрание рабочей группы на тему восстановления подачи газоснабжения в Махачкале.
На собрании участники рассказали о том, что на данный момент идут подготовительные работы для газоснабжения четырнадцати многоквартирных жилых домов, находящихся по улице Ахметхана Султана и З. Космодемьянской, приостановленного по причине выявления утечки на подземном газопроводе высокого давления, в результате которой 22 ноября случился хлопок газа в частном доме, скончались двое человек, двое несовершеннолетних попали в больницу. Подробнее можно прочитать тут.
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