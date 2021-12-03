На собрании участники рассказали о том, что на данный момент идут подготовительные работы для газоснабжения четырнадцати многоквартирных жилых домов, находящихся по улице Ахметхана Султана и З. Космодемьянской, приостановленного по причине выявления утечки на подземном газопроводе высокого давления, в результате которой 22 ноября случился хлопок газа в частном доме, скончались двое человек, двое несовершеннолетних попали в больницу. Подробнее можно прочитать тут.