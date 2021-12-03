ЗАМАНА - Дагестанский предприниматель за ₽8 млн приобрел на Christie’s эскиз картины о Кавказской войне

Дагестанский предприниматель за ₽8 млн приобрел на Christie’s эскиз картины о Кавказской войне

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03 декабря, 2021. Пятница 16:29
Дагестанский предприниматель за ₽8 млн приобрел на Christie’s эскиз картины о Кавказской войне

Предприниматель из Дагестана Камиль Халилов в лондонском аукционном доме Christie’s приобрел эскиз картины Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» о событиях Кавказской войны.

Дагестанский предприниматель за ₽8 млн приобрел на Christie’s эскиз картины о Кавказской войне
Общество

Как информируют «Аргументы и Факты», изначально эскиз оценивался в 8-12 тысяч фунтов, но в процессе аукциона его продали за 87, 5 тысяч фунтов (примерно 8,7 млн рублей).

Бизнесмен занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. Например, в августе «Коммерсантъ» сообщал, что махачкалинский предприниматель Гаджи Зулумханов, открывший 19 ресторанов в Дагестане и 3 в Ростове-на-Дону, собирается со своим партнером Камилем Халиловым до конца 2021 запустить еще несколько ресторанов в разных городах страны.

 

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