Дагестанский предприниматель за ₽8 млн приобрел на Christie’s эскиз картины о Кавказской войне

Как информируют «Аргументы и Факты», изначально эскиз оценивался в 8-12 тысяч фунтов, но в процессе аукциона его продали за 87, 5 тысяч фунтов (примерно 8,7 млн рублей).

Бизнесмен занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. Например, в августе «Коммерсантъ» сообщал, что махачкалинский предприниматель Гаджи Зулумханов, открывший 19 ресторанов в Дагестане и 3 в Ростове-на-Дону, собирается со своим партнером Камилем Халиловым до конца 2021 запустить еще несколько ресторанов в разных городах страны.