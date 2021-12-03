ЗАМАНА - Более 1000 граждан с инвалидностью было трудоустроено в Дагестане в текущем году

Более 1000 граждан с инвалидностью было трудоустроено в Дагестане в текущем году

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03 декабря, 2021. Пятница 14:39
Более 1000 граждан с инвалидностью было трудоустроено в Дагестане в текущем году

Для занятости россиян, имеющих инвалидность, службами занятости Дагестана реализуется комплекс мер, информирует Министерство труда региона.

Более 1000 граждан с инвалидностью было трудоустроено в Дагестане в текущем году
Общество

По сведениям ведомства, за 2021 год получили работу 1000 инвалидов, государственную услугу по профориентации получили 3 000 инвалидов, организовано обучение 70 россиян с ОВЗ, осуществлены 69 специализированных ярмарок вакансий для данной категории жителей.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Содействие занятости населения» применены дополнительные меры финансовой поддержки для работодателей - предоставление субсидий на компенсацию расходов по оплате труда сотрудников, занятых в компаниях, сформированных общественными организациями инвалидов, а также на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 30 инвалидов без работы.

Реализация этого проекта в 2021 году позволила сохранить рабочие места для 34 россиян с инвалидностью в двух компаниях (ООО «Электробытприбор» и социальное кафе «Ветер перемен»).

 

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