ЗАМАНА - По поручению Главы Дагестана на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с недостатком воды

По поручению Главы Дагестана на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с недостатком воды

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03 декабря, 2021. Пятница 13:23
По поручению Главы Дагестана на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с недостатком воды

Проблема недостатка воды на ОАО «Широкольском рыбокомбинате» решена по указу лидера Дагестана Сергея Меликова, информирует ГТРК «Дагестан».

Стоит напомнить, что летом 2021 года лидер Дагестана посетил организацию и ознакомился с его производственными мощностями. На месте было замечено, что на обеспечение производственных площадей компании воды не хватает. Одна из самых больших рыбоводческих организаций СКФО оказалась в тяжелой ситуации, а поголовье уникальной каспийской белуги, осетровых и других ценных видов рыб – под угрозой вымирания.

Выслушав гендиректора компании Ахмеднаби Шайхулисламова, руководитель РД поручил профильным ведомствам оказать рыбокомбинату помощь в решении этого вопроса в оперативные сроки.

 

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