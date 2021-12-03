По поручению Главы Дагестана на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с недостатком воды

Стоит напомнить, что летом 2021 года лидер Дагестана посетил организацию и ознакомился с его производственными мощностями. На месте было замечено, что на обеспечение производственных площадей компании воды не хватает. Одна из самых больших рыбоводческих организаций СКФО оказалась в тяжелой ситуации, а поголовье уникальной каспийской белуги, осетровых и других ценных видов рыб – под угрозой вымирания.

Выслушав гендиректора компании Ахмеднаби Шайхулисламова, руководитель РД поручил профильным ведомствам оказать рыбокомбинату помощь в решении этого вопроса в оперативные сроки.