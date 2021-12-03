Шамиль Омаров: «Приоритетными направлениями в бюджете определены образование, социальная политика, здравоохранение»

Шамиль Омаров, депутат Народного Собрания РД рассказал «Замана», как был сформирован бюджет республики на следующий год.

«Накануне принял участие в состоявшейся пятой сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва.

Был рассмотрен и принят в первом чтении и один из главных вопросов сессии - о проекте закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Отмечу, что общий объем доходов республиканского бюджета на следующий год с учетом федеральных межбюджетных трансфертов составляет чуть больше 158,4 млрд рублей. Расходы предусмотрены в сумме 172,6 млрд рублей. В бюджете следующего года предусмотрены средства такие социально ориентированные направления, как на повышение заработной платы бюджетникам, жилье детям- сиротам, школьные учебники. Приоритетными направлениями определены в бюджете образование, социальная политика, здравоохранение

Предусмотрены также ассигнования на развитие сельского хозяйства, промышленности и малого бизнеса.

»