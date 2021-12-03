Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики в Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Меликов заметил, что забота о людях с ограниченными возможностями здоровья является важнейшим направлением в работе органов власти региона, всей России, где каждый гражданин должен чувствовать себя комфортно и в безопасности.