Меликов заметил, что забота о людях с ограниченными возможностями здоровья является важнейшим направлением в работе органов власти региона, всей России, где каждый гражданин должен чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Сергей Меликов в Международный день инвалидов обратился к дагестанцам
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 09:25
Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики в Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.
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