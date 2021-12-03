ЗАМАНА - Сергей Меликов в Международный день инвалидов обратился к дагестанцам

Сергей Меликов в Международный день инвалидов обратился к дагестанцам

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03 декабря, 2021. Пятница 09:25
Сергей Меликов в Международный день инвалидов обратился к дагестанцам

Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики в Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Сергей Меликов в Международный день инвалидов обратился к дагестанцам
Общество

Меликов заметил, что забота о людях с ограниченными возможностями здоровья является важнейшим направлением в работе органов власти региона, всей России, где каждый гражданин должен чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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