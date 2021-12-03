ЗАМАНА - В поселке Тарки открылся новый спортзал

В поселке Тарки открылся новый спортзал

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03 декабря, 2021. Пятница 08:10
В поселке Тарки открылся новый спортзал

В среднем учебном заведении №60 посёлка Тарки открылся новый спортивный зал для занятий вольной борьбой, а также два новых помещения, которые позволят принять в школу еще 60 учеников.

В поселке Тарки открылся новый спортзал
Общество

На церемонию открытия зала школу посетили депутат Народного Собрания региона Осман Булатов и олимпийский чемпион по борьбе Бахтияр Ахмедов. Уточняют, что Ахмедов провел первую тренировку для юных учеников школы, показав им некоторые приемы в борьбе.

 

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