На церемонию открытия зала школу посетили депутат Народного Собрания региона Осман Булатов и олимпийский чемпион по борьбе Бахтияр Ахмедов. Уточняют, что Ахмедов провел первую тренировку для юных учеников школы, показав им некоторые приемы в борьбе.
В поселке Тарки открылся новый спортзал
- Автор Мадина
- 03 декабря, 2021. Пятница 08:10
В среднем учебном заведении №60 посёлка Тарки открылся новый спортивный зал для занятий вольной борьбой, а также два новых помещения, которые позволят принять в школу еще 60 учеников.
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