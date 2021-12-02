ЗАМАНА - Более 12 улиц отремонтировано в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

Более 12 улиц отремонтировано в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

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02 декабря, 2021. Четверг 14:47
Более 12 улиц отремонтировано в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизилюртовском районе в 2021 году модернизировали 13 улиц общей протяженностью 5, 6 км, информирует пресс-служба Министерства транспорта республики.

Более 12 улиц отремонтировано в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»
Общество

На ремонт улиц было направлено 29,7 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Кизилюртовском районе обновили 18 улиц.

В общем в 2021 году благодаря программе в Дагестане отремонтируют 360 улиц.

 

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