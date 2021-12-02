На ремонт улиц было направлено 29,7 миллиона рублей.
Стоит напомнить, что в прошлом году в Кизилюртовском районе обновили 18 улиц.
В общем в 2021 году благодаря программе в Дагестане отремонтируют 360 улиц.
В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизилюртовском районе в 2021 году модернизировали 13 улиц общей протяженностью 5, 6 км, информирует пресс-служба Министерства транспорта республики.
На ремонт улиц было направлено 29,7 миллиона рублей.
Стоит напомнить, что в прошлом году в Кизилюртовском районе обновили 18 улиц.
В общем в 2021 году благодаря программе в Дагестане отремонтируют 360 улиц.
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