Более 12 улиц отремонтировано в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

Автор Мадина

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в Кизилюртовском районе в 2021 году модернизировали 13 улиц общей протяженностью 5, 6 км, информирует пресс-служба Министерства транспорта республики.