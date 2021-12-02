ЗАМАНА - Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей

Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей

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02 декабря, 2021. Четверг 14:39
Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей

Учительница из общеобразовательной Каспийской школы поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей.

Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей
Общество

Мероприятие проходило в первый раз, оно организовано для улучшения социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, а также для формирования сообщества классных руководителей России, которое будет ориентироваться на воспитание у юного поколения традиционных ценностей.

Как рассказала учительница Мальвина Халидова, в учительской работе важно иметь бесконечное терпение, уметь идти в ногу со временем, заинтересовать ребенка и быть образцом для своих подопечных.

 

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