Учительница из Дагестана поучаствовала во Всероссийском форуме классных руководителей

Мероприятие проходило в первый раз, оно организовано для улучшения социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, а также для формирования сообщества классных руководителей России, которое будет ориентироваться на воспитание у юного поколения традиционных ценностей.

Как рассказала учительница Мальвина Халидова, в учительской работе важно иметь бесконечное терпение, уметь идти в ногу со временем, заинтересовать ребенка и быть образцом для своих подопечных.