Итальянский производитель обуви M&G Italia разместит часть производства в Дагестане

Минпромышленности Дагестана и европейский производитель обуви M&G Italia пришли к договору о размещении пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на местных фабриках, информирует пресс-служба ведомства.

«Республику посетил официальный представитель итальянского бренда обуви M&G Italia Александр Тер-Согомонов для перемещения части производства предприятия на обувных фабриках региона. По результатам визита, в целях принятия решения о последующем сотрудничестве, принята договоренность размещения пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на региональных предприятиях», – сообщает ведомство.

Как информируют, годовая потребность бренда М&G в заготовках составляет более 1 миллиона пар.