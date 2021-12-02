ЗАМАНА - Итальянский производитель обуви M&G Italia разместит часть производства в Дагестане

Итальянский производитель обуви M&G Italia разместит часть производства в Дагестане

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02 декабря, 2021. Четверг 11:38
Итальянский производитель обуви M&amp;G Italia разместит часть производства в Дагестане

Минпромышленности Дагестана и европейский производитель обуви M&G Italia пришли к договору о размещении пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на местных фабриках, информирует пресс-служба ведомства.

Итальянский производитель обуви M&G Italia разместит часть производства в Дагестане
Общество

«Республику посетил официальный представитель итальянского бренда обуви M&G Italia Александр Тер-Согомонов для перемещения части производства предприятия на обувных фабриках региона. По результатам визита, в целях принятия решения о последующем сотрудничестве, принята договоренность размещения пробного заказа на производство разовых заготовок для итальянской обуви на региональных предприятиях», – сообщает ведомство.

Как информируют, годовая потребность бренда М&G в заготовках составляет более 1 миллиона пар.

 

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