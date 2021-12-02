Более 200 населенных пунктов региона из-за плохой погоды пребывали без света. Над возвращением электричества работало 69 бригад - 220 специалистов с использованием 82 единиц техники.
В Дагестане полностью восстановлено электроснабжение после сильного ветра
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 08:03
Энергетики полностью вернули электроснабжение во всех населенных пунктах Республики Дагестан, нарушенное из-за мощного ветра вчера утром, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Россети Северный Кавказ".
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