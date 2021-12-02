ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Образование сегодня для нас стоит на первом месте»

Сергей Меликов: «Образование сегодня для нас стоит на первом месте»

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02 декабря, 2021. Четверг 02:19
Сергей Меликов: «Образование сегодня для нас стоит на первом месте»

Вчера, 1 декабря, лидер Республики Дагестан Сергей Меликов провел собрание по важным темам реализации государственной политики в области общего образования в республике.

Сергей Меликов: «Образование сегодня для нас стоит на первом месте»
Общество

Открывая заседание, Меликов еще раз подчеркнул важность области образования для развития республики в целом. «Образование – это не только воспитание и обучение, но и экономика региона, это и возможность развития отдельных сфер, например, туризма, агропромышленного комплекса, строительной области, вовлечение в развитие сельских населенных пунктов. Это и образованность жителей республики, уровень престижа их работы. Образование на данный момент для нас стоит на первом месте, и любые идеи, принимаемые в сфере, должны проходить через первых лиц на всех уровнях», – заявил лидер региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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