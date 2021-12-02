Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике

В Республике Дагестан, как и по всей России, вчера, 1 декабря, началась декада приемов граждан, приуроченная к празднованию 20-летия со Дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия», которая будет идти до 10 декабря.