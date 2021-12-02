Вчера обращения жителей региона выслушал Секретарь Дагестанского республиканского отделения «Единой России», руководитель Дагестана Сергей Меликов. Например, к нему обратилась жительница одного из домов Махачкалы с просьбой помочь в благоустройстве придомовой территории. Глава Дагестана поручил мэру столицы региона Салману Дадаеву внести идеи по проекту благоустройства дома по улице Астемирова, 3.
Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике
- Автор Мадина
- 02 декабря, 2021. Четверг 01:11
В Республике Дагестан, как и по всей России, вчера, 1 декабря, началась декада приемов граждан, приуроченная к празднованию 20-летия со Дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия», которая будет идти до 10 декабря.
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