ЗАМАНА - Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике

Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике

Автор
02 декабря, 2021. Четверг 01:11
Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике

В Республике Дагестан, как и по всей России, вчера, 1 декабря, началась декада приемов граждан, приуроченная к празднованию 20-летия со Дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия», которая будет идти до 10 декабря.

Лидер Дагестана запустил декаду приемов граждан «Единой России» в республике
Общество

Вчера обращения жителей региона выслушал Секретарь Дагестанского республиканского отделения «Единой России», руководитель Дагестана Сергей Меликов. Например, к нему обратилась жительница одного из домов Махачкалы с просьбой помочь в благоустройстве придомовой территории. Глава Дагестана поручил мэру столицы региона Салману Дадаеву внести идеи по проекту благоустройства дома по улице Астемирова, 3.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top