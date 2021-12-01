Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение присвоить одной из улиц города имя погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева. Об этом информирует ТАСС.

Глава МЧС погиб во время учений в Норильске в начале осени этого года. Ранее решение о переименовании улицы Польской в честь руководителя ведомства приняла топонимическая комиссия. Представитель городского совета заявил, что в данном районе начнется строительство школы и детского сада.