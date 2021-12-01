ЗАМАНА - Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу

Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу

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01 декабря, 2021. Среда 16:52
Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение присвоить одной из улиц города имя погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева. Об этом информирует ТАСС.

Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу
Общество

Глава МЧС погиб во время учений в Норильске в начале осени этого года. Ранее решение о переименовании улицы Польской в честь руководителя ведомства приняла топонимическая комиссия. Представитель городского совета заявил, что в данном районе начнется строительство школы и детского сада.

 

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