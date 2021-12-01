Глава МЧС погиб во время учений в Норильске в начале осени этого года. Ранее решение о переименовании улицы Польской в честь руководителя ведомства приняла топонимическая комиссия. Представитель городского совета заявил, что в данном районе начнется строительство школы и детского сада.
Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 16:52
Депутаты городского совета Калининграда приняли решение присвоить одной из улиц города имя погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева. Об этом информирует ТАСС.
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