ЗАМАНА - Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ

Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ

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01 декабря, 2021. Среда 15:49
Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ

Исполняющим обязанности ректора ДГМУ с 1 декабря 2021 года станет Висампаша Ханалиев, информирует пресс-служба университета.

Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ
Общество

Соответствующий указ с подписью главы Минздрава России Михаила Мурашко на видеоселекторном собрании сегодня озвучила лидер Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ Людмила Летникова. Участие в представлении Ханалиева приняли заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев, первый заместитель председателя Народного Собрания региона Юрий Левицкий и проректоры Дагестанского государственного медицинского университета. Подробнее можно прочитать тут.

 

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