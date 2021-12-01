Соответствующий указ с подписью главы Минздрава России Михаила Мурашко на видеоселекторном собрании сегодня озвучила лидер Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ Людмила Летникова. Участие в представлении Ханалиева приняли заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев, первый заместитель председателя Народного Собрания региона Юрий Левицкий и проректоры Дагестанского государственного медицинского университета. Подробнее можно прочитать тут.
Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 15:49
Исполняющим обязанности ректора ДГМУ с 1 декабря 2021 года станет Висампаша Ханалиев, информирует пресс-служба университета.
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- Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ