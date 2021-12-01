Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ

Соответствующий указ с подписью главы Минздрава России Михаила Мурашко на видеоселекторном собрании сегодня озвучила лидер Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ Людмила Летникова. Участие в представлении Ханалиева приняли заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев, первый заместитель председателя Народного Собрания региона Юрий Левицкий и проректоры Дагестанского государственного медицинского университета. Подробнее можно прочитать тут.