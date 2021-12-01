ЗАМАНА - В Дагестане начался Первый Северо-Кавказский культурный форум

В Дагестане начался Первый Северо-Кавказский культурный форум

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01 декабря, 2021. Среда 15:35
В Дагестане начался Первый Северо-Кавказский культурный форум

В Республике Дагестан с 1 по 5 декабря текущего года пройдет I Северо-Кавказский культурный форум. Его инициаторами выступают Минкультуры региона и Государственный драматический театр имени Максима Горького.

В Дагестане начался Первый Северо-Кавказский культурный форум
Общество

Основная задача мероприятия: улучшение уровня квалификации сотрудников в области культуры и искусства СКФО. Примут участие в форуме руководители и их заместители, юристы, маркетологи и другие эксперты, которые отвечают за развитие государственных и муниципальных учреждений культуры.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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