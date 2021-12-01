Основная задача мероприятия: улучшение уровня квалификации сотрудников в области культуры и искусства СКФО. Примут участие в форуме руководители и их заместители, юристы, маркетологи и другие эксперты, которые отвечают за развитие государственных и муниципальных учреждений культуры. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане начался Первый Северо-Кавказский культурный форум
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 15:35
В Республике Дагестан с 1 по 5 декабря текущего года пройдет I Северо-Кавказский культурный форум. Его инициаторами выступают Минкультуры региона и Государственный драматический театр имени Максима Горького.
Последнее от Мадина
- Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу
- В Махачкале Султан Хамзаев провел личный прием граждан
- Без электричества в Дагестане пребывают около 100 населенных пункта
- Жителям России сообщили о сроках адаптации вакцин к новому омикрон-штамму
- Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ