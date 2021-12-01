Просьба подростка не попала на трансляцию, но его услышали и записали, направив обращение в Министерство сельского хозяйства региона. В ведомстве семье ребенка предложили принять участие в проекте «Агростартап», дабы получить грант на приобретение коровы. Однако позднее просьбу обсудили на собрании региональной общественной приемной члена партии «Единая Россия». Долгожданной корове подросток дал имя Кэскилээнэ.
Якутский подросток попросил у Путина корову и дождался ее
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 14:28
В якутском селе Арылах ребенку подарили корову, которую он попросил у главы РФ Владимира Путина во время прямой линии. Об этом информируют «Известия».
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