ЗАМАНА - Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Автор
01 декабря, 2021. Среда 13:54
Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В рамках регулярной рубрики «Золотая молодежь Республики Дагестан» Минобрнауки региона рассказывает о подростке из 11-го класса Дербентской гимназии №20, сумевшем выиграть со своим проектом «Лагерь для всех – единство разных» в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 млн рублей, информирует РИА "Дагестан".

Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Общество

Абульфез Бабаев собирается открыть в своей школе клуб друзей-единомышленников, которым хочется поучаствовать в конкурсе в 2022 году. «Думаю, что я смогу поделиться с другими ребятами своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже здесь! Карьерная лестница теперь начинается за школьной партой!» – заявляет юный победитель.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top