В рамках регулярной рубрики «Золотая молодежь Республики Дагестан» Минобрнауки региона рассказывает о подростке из 11-го класса Дербентской гимназии №20, сумевшем выиграть со своим проектом «Лагерь для всех – единство разных» в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 млн рублей, информирует РИА "Дагестан".

Абульфез Бабаев собирается открыть в своей школе клуб друзей-единомышленников, которым хочется поучаствовать в конкурсе в 2022 году. «Думаю, что я смогу поделиться с другими ребятами своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже здесь! Карьерная лестница теперь начинается за школьной партой!» – заявляет юный победитель.