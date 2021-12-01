Абульфез Бабаев собирается открыть в своей школе клуб друзей-единомышленников, которым хочется поучаствовать в конкурсе в 2022 году. «Думаю, что я смогу поделиться с другими ребятами своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже здесь! Карьерная лестница теперь начинается за школьной партой!» – заявляет юный победитель.
Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 13:54
В рамках регулярной рубрики «Золотая молодежь Республики Дагестан» Минобрнауки региона рассказывает о подростке из 11-го класса Дербентской гимназии №20, сумевшем выиграть со своим проектом «Лагерь для всех – единство разных» в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 млн рублей, информирует РИА "Дагестан".
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