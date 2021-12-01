Школа строится в рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения учащимися качественного школьного образования» государственного проекта «Развитие образования». На данный момент осуществляются внутренние отделочные работы.
Почти закончилось строительство еще одной школы в Махачкале
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 13:41
К завершению идет строительство среднего учебного заведения на 1 224 ученических места между районом Семендер и селом Красноармейское в Махачкале, информирует пресс-служба Управления правительства региона по капитальному строительству.
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