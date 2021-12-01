Почти закончилось строительство еще одной школы в Махачкале

Автор Мадина

К завершению идет строительство среднего учебного заведения на 1 224 ученических места между районом Семендер и селом Красноармейское в Махачкале, информирует пресс-служба Управления правительства региона по капитальному строительству.